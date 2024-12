Il Napoli con il Venezia sbaglia e soffre ma alla fine ci pensa Raspadori: gli azzurri tengono il passo dell’Atalanta

Napoli-Venezia 1-0, partita sofferta al “Maradona” per gli azzurri di Conte: Lukaku sbaglia un rigore, ma ci pensa Raspadori a salvare la vetta della A. Il Napoli chiude l’anno in vetta: Raspadori decide contro il Venezia Il Napoli di Antonio Conte non sbaglia e, con una vittoria sofferta ma meritata, supera un Venezia tenace grazie a un gol del suo uomo più discusso sul mercato, Giacomo Raspadori. Gli azzurri trovano il guizzo decisivo nel finale e chiudono il 2024 al comando della classifica.

Un super Stankovic non basta al Venezia: il rigore sbagliato da Lukaku

Il copione sembra chiaro sin dai primi minuti: il Napoli prende in mano il controllo del gioco e comincia a costruire occasioni. Dopo meno di cinque minuti, Rrahmani si rende pericoloso, ma ancora una volta Stankovic, protagonista assoluto nella sfida precedente, compie un intervento decisivo. Gli uomini di Conte continuano a dominare, sfruttando le fasce e conquistando numerosi calci d’angolo, ma si scontrano ripetutamente con un Venezia compatto in difesa e con il suo portiere, che si conferma in grande forma.

Nonostante il dominio, il Napoli rischia su una ripartenza del Venezia orchestrata da Zampano e conclusa da Yeboah, ma Meret si salva con un intervento di piede. Al 35’, arriva l’occasione per sbloccare il risultato: il Napoli conquista un rigore per un fallo di mano di Idzes. Dagli undici metri si presenta Lukaku, impeccabile in passato con 28 rigori segnati su 29. Questa volta, però, il belga si fa ipnotizzare da Stankovic, che para con sicurezza. Le squadre vanno così negli spogliatoi sullo 0-0.

Il Venezia cresce, Conte cambia le carte e pesca l’asso con Raspadori

Nel secondo tempo, il Venezia scende in campo con maggiore aggressività, costringendo il Napoli a rallentare il ritmo e a faticare nella costruzione offensiva. Tuttavia, i lagunari non riescono a creare vere occasioni da gol. Conte allora decide di intervenire, inserendo Raspadori al posto di Anguissa e Politano per uno spento Kvaratskhelia.

A dieci minuti dalla fine, la partita si decide grazie a una delle mosse di Conte. Dopo un cross di Neres deviato, il pallone arriva a Raspadori, che con il mancino scaglia un tiro potente e preciso, superando un incolpevole Stankovic. È l’1-0 che basta al Napoli per conquistare i tre punti e firmare il terzo successo consecutivo in campionato.

Nonostante le difficoltà, il Napoli conferma il suo ottimo momento e chiude il 2024 al comando della classifica. Una vittoria che dà ulteriore fiducia alla squadra di Conte, pronta a proseguire la corsa verso i suoi obiettivi stagionali.

