Milan, dopo il ko europeo esplode il caso Theo Hernandez: cosa farà ora la società

Milan, l’espulsione contro il Feyenoord e la conseguente eliminazione dalla Champions League hanno sancito la fine della storia tra Theo Hernandez e il club rossonero. Il rapporto, già logoro, è ormai giunto al capolinea e la cessione del laterale francese a fine stagione appare inevitabile. E ora il giocatore sarà anche multato per il suo gesto sconsiderato.

Theo Hernandez, il tempo al Milan è scaduto: a fine stagione sarà addio https://t.co/vcfoVqgaDO — Repubblica Sport (@SportRepubblica) February 19, 2025

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la situazione tra il club e il giocatore è precipitata nelle ultime settimane. Theo, già vicino alla cessione a gennaio, avrebbe vissuto con malessere la sua permanenza forzata, aggravata da una trattativa per il rinnovo ferma da tempo e dal trasferimento della fascia da capitano a un altro compagno.

La reazione incontrollata contro il Feyenoord è stata solo l’ultimo capitolo di una stagione disastrosa, tanto per il Milan quanto per il giocatore. La dirigenza rossonera, già intenzionata a cedere un big per esigenze di bilancio, metterà Theo sul mercato a giugno.

Milan, la cessione di Theo Hernandez non sarà semplice

Il problema è che ora il suo valore è in forte calo: se a gennaio si parlava di un’offerta da 50 milioni di euro, adesso il Milan potrebbe doversi accontentare di una cifra decisamente inferiore. Anche perché il giocatore ha solo un anno di contratto, ed eventualmente potrebbe andare via a zero dopo la prossima stagione. Chi si presenterà con un’offerta importante in queste condizioni?

Dopo l’addio di Stefano Pioli, Theo non è mai più stato lo stesso. Le sue prestazioni sono state condizionate da errori tecnici, espulsioni pesanti – come quella di Firenze – e un atteggiamento svogliato che ha infastidito sia lo staff tecnico che la società.

Anche il nuovo allenatore Sergio Conceiçao, che lo ha difeso pubblicamente, sembra aver perso la pazienza. E il destino di Theo è ormai segnato. La sua avventura rossonera è finita nel peggiore dei modi, con un’espulsione che ha compromesso la stagione del Milan e ha accelerato la sua cessione. La domanda ora è solo una: chi sarà disposto a puntare su di lui?

