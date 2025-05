Home | Milan, Conceicao in ansia per Fofana: le sue condizioni in vista della finale di Coppa Italia

Il tempo stringe e il Milan resta con il fiato sospeso. La finale di Coppa Italia contro il Bologna è ormai alle porte, ma l’infortunio di Youssouf Fofana rischia di complicare i piani di Conceição. Il centrocampista francese ha lasciato il campo dopo appena 28 minuti nella sfida contro il Genoa, facendo scattare l’allarme a Milanello. Mancano sette giorni alla gara dell’Olimpico, e l’obiettivo è chiaro: vincere un trofeo che manca da 22 anni e conquistare un pass per l’Europa League.

‼️🔜Nulla di preoccupante per Youssouf Fofana, il francese uscito per infortunio durante l'ultimo match contro il Genoa ha accusato un'infezione al piede sinistro.

Sarà gestito ma non dovrebbe essere in dubbio per la finale di Coppa Italia



Bologna e Milan si sfideranno due volte in una settimana, ma l’Olimpico fa gola a entrambi. La prima sfida sarà quella di campionato, che ha un peso maggiore per il Bologna, in piena corsa per un posto in Champions League, ma rappresenterà comunque una prova generale per il Milan. Mercoledì 14 maggio, invece, la partita decisiva: una finale che potrebbe salvare la stagione rossonera. (continua dopo la foto)

Nel frattempo, però, l’attenzione è tutta rivolta alle condizioni di Fofana. Le prime notizie parlano di una leggera infiammazione al piede sinistro, nulla di grave secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ma abbastanza da richiedere attenzione e cure mirate.

Il centrocampista francese verrà monitorato giorno per giorno, con lo staff medico che ha già avviato le terapie. Ieri, nonostante fosse giornata di riposo, Fofana si è comunque presentato a Milanello per iniziare le cure. Salterà la gara di venerdì per precauzione, ma tutto lascia pensare che sarà a disposizione per la finale.

Se invece la situazione si rivelasse più complessa del previsto, quella di Fofana sarebbe un’assenza pesante per un Milan che ha bisogno di tutta la sua qualità a centrocampo per contrastare un Bologna in grande forma. I felsinei sono rapidi e concreti nella zona centrale, e il Milan ha bisogno di tutti i suoi effettivi per imporsi. (continua dopo la foto)

Tra gli assenti di venerdì ci sarà anche Rafael Leao, squalificato dopo il giallo rimediato contro il Genoa. Un’assenza che si trasforma però in un assist inatteso per Conceição, che potrà risparmiare il suo attaccante più decisivo in vista di Roma.

La settimana più importante della stagione è cominciata. Bologna e Milan si affronteranno due volte, ma è nella seconda sfida che si giocherà tutto: una squadra che sogna di tornare a trionfare in un trofeo che a inizio stagione era secondario, ma che ora ha assunto un valore fondamentale. E l’altra, quella guidata da Vincenzo Italiano, che vuole scrivere la storia. E in mezzo, un piede da curare con attenzione. Quello di Fofana.

