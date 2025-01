Milan, Conceiçao ha la febbre: semifinale di Supercoppa a rischio, la situazione

A poche ore dalla semifinale di Supercoppa Italiana tra Milan e Juventus, in programma questa sera alle 20 a Riyad, il tecnico dei bianconeri, Sérgio Conceição, è in forte dubbio per la panchina a causa di un’influenza che lo ha colpito ieri.

Durante la conferenza stampa della vigilia, l’ex allenatore del Porto ha ammesso di avere avuto febbre alta, fino a 39 gradi, e, nonostante le sue condizioni siano leggermente migliorate, il 50enne di Coimbra non ha ancora completamente smaltito i sintomi.

Piano B: pronti João Costa e Siramana Dembélé

Conceição sembra deciso a stringere i denti per guidare i suoi nella sfida contro il Milan, ma in caso di forfait la squadra sarà affidata ai suoi vice, João Costa e Siramana Dembélé, già pronti a intervenire in caso di necessità.

La situazione resta in evoluzione, con i tifosi bianconeri in attesa di capire se il loro allenatore sarà presente a bordocampo in una partita decisiva per accedere alla finale contro l’Inter, vincitrice ieri contro l’Atalanta.

