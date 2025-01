Home | Juventus-Milan, le probabili formazioni della semifinale di Supercoppa Italiana: debutto di fuoco per Conceiçao

Juventus-Milan probabili formazioni della seconda semifinale di Supercoppa Italiana, in programma domani alle 20 (ora italiana) a Riyadh. Bianconeri e rossoneri si sfideranno all’Al-Awwal Park per la seconda semifinale della Supercoppa Italiana 2025. La gara promette spettacolo, con due squadre che cercano di imporsi per accedere alla finale contro la vincente di Inter-Atalanta.

Le scelte di Thiago Motta

La Juventus si presenta con qualche incertezza legata agli infortunati, ma Thiago Motta sembra avere le idee chiare. In attacco sarà Vlahovic il terminale offensivo, supportato alle spalle da Conceiçao, Koopmeiners e il giovane talento Yildiz, preferito a Nico Gonzalez.

A centrocampo, la mediana vedrà Locatelli e Thuram, preferiti a Douglas Luiz e Fagioli. In difesa, spazio a Savona e Cambiaso sulle fasce, mentre Kalulu e Gatti formeranno la coppia centrale davanti a Szczesny.Tra i recuperati, Rouhi e Weah, anche se entrambi partiranno dalla panchina.

Il primo undici di Sergio Conceiçao al Milan

Esordio importante per Sergio Conceiçao sulla panchina del Milan, che dovrebbe schierare un 4-3-3. Il tridente offensivo sarà composto da Pulisic, Morata e Jimenez, con Leao non al meglio e destinato alla panchina.

A centrocampo torna protagonista Bennacer, affiancato da Fofana e Reijnders. La difesa vedrà Thiaw e Gabbia come coppia centrale, mentre sulle fasce ci saranno Emerson Royal e Theo Hernandez. In porta, conferma per Maignan.

Una sfida che si preannuncia equilibrata

La sfida tra Juventus e Milan si preannuncia equilibrata, con due squadre che adottano stili di gioco differenti. Thiago Motta punta su un mix di solidità difensiva e imprevedibilità nei trequartisti, mentre Conceiçao punta su velocità e verticalità per colpire in attacco. La Supercoppa Italiana è il primo trofeo del 2025, e entrambe le squadre vorranno iniziare l’anno con un titolo. Chi riuscirà a conquistare l’accesso alla finale?

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta

Milan (4-3-3): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Hernandez; Bennacer, Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Jimenez. All. Conceicao

