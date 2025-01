Inter-Atalanta, le probabili formazioni della prima semifinale della Supercoppa Italiana

Inter-Atalanta probabili formazioni della prima semifinale della Supercoppa Italiana, in programma stasera alle 20 ora italiana a Riyadh, in Arabia Saudita. Dopo il netto 4-0 dell’Inter sull’Atalanta all’inizio della stagione in campionato, le due squadre si ritrovano questa sera per la prima semifinale della Ea Sports Supercup 2025. Una partita decisiva che non tiene conto dei precedenti, come ha sottolineato lo stesso Simone Inzaghi: “I precedenti non vincono le partite”.

Entrambe le formazioni arrivano in grande forma, protagoniste di una stagione positiva in Serie A. L’Inter guida il campionato con continuità, mentre l’Atalanta si conferma un avversario ostico, capace di alternare organizzazione difensiva e qualità offensiva.

Le scelte di Simone Inzaghi

Simone Inzaghi deve fare i conti con qualche assenza, ma può contare su una formazione rodata. Francesco Acerbi e Benjamin Pavard non saranno della partita, rimanendo a Milano insieme al terzo portiere Di Gennaro. Matteo Darmian è recuperato, ma partirà dalla panchina. Inzaghi ha aggregato alcuni giovani della Primavera (Calligaris, Aidoo, Alexiou e Berenbruch) per completare la lista dei convocati

La formazione iniziale dovrebbe ricalcare quella vista a Cagliari, con scelte praticamente obbligate in difesa: davanti a Yann Sommer ci saranno Bisseck, De Vrij e Bastoni. Sugli esterni spazio a Dumfries a destra e Dimarco a sinistra, mentre la mediana sarà composta da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. In attacco la coppia ormai consolidata formata da Thuram e Lautaro Martínez.

Le scelte di Gian Piero Gasperini

Gian Piero Gasperini si presenta a San Siro senza Mateo Retegui e Gianluca Scamacca, ancora ai box. Assente anche Cuadrado, mentre Ruggeri è nuovamente a disposizione. Gasperini potrebbe apportare qualche modifica tattica, ma la formazione di partenza sembra delineata.

Tra i pali ci sarà Carnesecchi, protetto da una linea difensiva composta da Kossonou, Hien e Kolasinac. Sulle fasce Bellanova e Zappacosta sono favoriti per una maglia da titolare, con De Roon ed Ederson che agiranno in mezzo al campo. Davanti, la novità potrebbe essere l’esordio dal primo minuto di Nicolò Zaniolo, che insidia Pasalic nel tridente completato da De Ketelaere e Lookman.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martínez.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossonou, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Zaniolo (Pasalic), De Ketelaere; Lookman.

La chiave tattica del match

L’Inter cercherà di imporre il proprio ritmo attraverso la qualità del palleggio a centrocampo, affidandosi alla fantasia di Lautaro e alla capacità di Thuram di creare spazi. L’Atalanta, invece, punterà sulla rapidità di Lookman e sulle soluzioni offensive di Zaniolo e De Ketelaere, sfruttando eventuali transizioni. Una partita che si preannuncia equilibrata e ricca di duelli a centrocampo.

