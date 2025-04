Milan con l’incognita Leao: resterà o andrà via? I dilemmi del club

Milan, Rafael Leao ha ancora una manciata di gare per cambiare il proprio destino in rossonero. Non ha convinto in questa stagione: troppo altalenante, troppo spesso evanescente nei momenti decisivi. Lontano parente di quel funambolo devastante che due anni fa spaccava le partite e vinceva lo Scudetto trascinando il Milan.

🏄🏾😆🇵🇹 Rafael Leao this season



🅰️⚽️ Udinese

🅰️ Lecce

🅰️ Lazio

⚽️ Bologna

🅰️ Verona

⚽️ Empoli

⚽️ Girona

⚽️ Como

🅰️ Inter

⚽️ Crvena

🅰️ Atalanta

⚽️ Sassuolo

⚽️ Slovan

⚽️ Poland

⚽️⚽️ Cagliari

🅰️ Real Madrid

🅰️ Lecce

🅰️ Venezia

🅰️ Scotland

⚽️ Lazio

🅰️ Parma pic.twitter.com/LIVkhzVdAY — Milan Posts (@MilanPosts) April 13, 2025

Questa volta l’andamento è stato sinusoidale, discontinuo. Una scintilla qua, un buio là. E così anche il valore di mercato è sceso: la clausola da 175 milioni presente nel contratto è fuori scala, una vetta che nessuno si sogna di scalare. (continua dopo la foto)

Le critiche al giocatore sono state molte e le conosciamo. Sia Fonseca, sia Conceicao hanno dovuto pungolarlo nell’orgoglio, lasciandolo spesso in panchina, per ottenere una reazione adeguata. Però, questo va detto, quando quella reazione è arrivata Leao ha dimostrato di avere una marcia in più: è questo il dilemma, perché quando Rafa entra in azione sa essere devastante. E allora cosa fare?

Il Milan riflette. Ci sono ancora otto gare – sette se non dovesse arrivare la finale di Coppa Italia – per decidere cosa fare del portoghese. Tenerlo ancora, magari scommettendo su una definitiva crescita psicologica prima ancora che tecnica? O cedere, senza troppe cerimonie, davanti a un’offerta ritenuta congrua? (continua dopo la foto)

Già, perché ormai a Milanello gli intoccabili non esistono più. Non lo è Theo, non lo è Maignan, non lo è Leao. E se dovesse arrivare una proposta intorno ai 75 milioni, il club non farebbe barricate. Anche perché Kvaratskhelia, ceduo dal Napoli al PSG, è stato valutato esattamente quella cifra. E per la maggior parte degli osservatori il georgiano dà garanzie superiori al portoghese.

Il rischio, per Rafa, è quello di restare sospeso a metà del guado, nell’incertezza del futuro e senza sapere se la permanenza in squadra, se andrà così, sarà frutto di convinzione del club o di una mancata offerta.

Le ultime partite saranno decisive, se dovessero andar male è probabile che il Milan apra le porte alla cessione, magari in Premier o in Ligue 1. Tocca a Rafa, ora, accendere la luce. Per restare. O almeno per andarsene da protagonista.

