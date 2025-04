Pronostico Milan: statistiche e chance per Champions e Coppa

La stagione 2024-2025 per il Milan è entrata nella fase cruciale, con la squadra impegnata su due fronti: il difficile inseguimento al quarto posto in Serie A, utile per la qualificazione alla prossima Champions League, e la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter. Analizzare i dati e le statistiche offre uno sguardo realistico sulle possibilità rossonere in questo finale di stagione, tra punti di forza, debolezze e prospettive di successo.

Statistiche e rendimento: il Milan tra costanza e limiti difensivi

Con 32 giornate disputate, il Milan occupa attualmente la nona posizione in classifica con 51 punti, ottenuti grazie a:

14 vittorie

9 pareggi

9 sconfitte

Il distacco dalla zona Champions League è di 8 punti, con margini di errore ridotti al minimo. La media punti per partita è di 1.59, accompagnata da una produzione offensiva solida: 51 gol segnati (1 ogni 57 minuti), in linea con l’indice xG di 1.67 a gara. Il dato interessante riguarda la costanza tra partite casalinghe e trasferte, con lo stesso rendimento (7 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte sia a San Siro che fuori).

Tra i migliori marcatori spicca Tijjani Reijnders (10 gol), seguito da Christian Pulisic (9) e Rafael Leão (7). Tuttavia, la mancanza di un bomber da oltre 15 reti si fa sentire, come testimonia anche l’assenza di un vero leader in area di rigore dopo l’addio di Giroud e Ibrahimović. In fase difensiva, il Milan subisce 1.16 gol a partita, ma il dato peggiora in trasferta (1.44 gol subiti di media, solo il 25% di clean sheet). L’efficacia difensiva è migliore a San Siro, con 0.88 gol subiti a gara e il 44% di clean sheet.

Le ultime sei giornate propongono sfide decisive, tra cui scontri diretti con Atalanta, Bologna e Roma. Servirà un percorso quasi perfetto e sperare in un passo falso delle avversarie dirette.

In Coppa Italia, il pareggio 1-1 contro l’Inter tiene vive le speranze, ma per accedere alla finale servirà una prestazione impeccabile nel ritorno.

Tra i punti di forza del Milan si segnalano:

Buona produzione offensiva

Costanza tra casa e trasferta

Alto contributo dei centrocampisti

Tra le debolezze, invece:

Difesa fragile in trasferta

Mancanza di un attaccante prolifico

Difficoltà nei big match

Le probabilità di qualificazione in Champions League sono stimate tra il 10% e il 15%, mentre quelle di vittoria della Coppa Italia salgono al 40-45%.

Il finale di stagione del Milan si preannuncia emozionante e ricco di incognite. La squadra dovrà superare i propri limiti difensivi e trovare maggiore incisività negli scontri diretti per inseguire i propri obiettivi, sia in Serie A che in Coppa Italia. Le quote attuali riflettono un cauto ottimismo: circa il 10-15% di probabilità per la Champions e il 40-45% per la Coppa Italia.

Consulta le nostre previsioni, analizziamo dati, statistiche e trend per offrirti un quadro completo sugli eventi sportivi più importanti!