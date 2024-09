Home | Milan, Bennacer ko per 3 mesi ma non si “scalda” la pista Rabiot

Calcio. Milan – Le notizie provenienti dall’Algeria sull’infortunio di Ismael Bennacer non sembrano spingere il Milan a rivedere le proprie strategie di mercato. In attesa di accertamenti medici più dettagliati, le prime informazioni parlano di una lesione di terzo grado al polpaccio, che potrebbe tenere il centrocampista lontano dal campo per un periodo compreso tra due e tre mesi. Un colpo duro per il centrocampo rossonero, ma nonostante le aspettative di una parte dei tifosi, il club non sembra intenzionato a riaprire la trattativa per Adrien Rabiot, ancora senza contratto. (Continua a leggere dopo la foto)

Milan, Rabiot e rinforzi in stand-by: che succede

In passato, al francese Adrien Rabiot era già stata presentata un’offerta dal Milan, quando sembrava possibile la partenza di Ismael Bennacer verso l’Arabia Saudita entro la fine di agosto. Tuttavia, la proposta era stata rifiutata perché considerata troppo bassa. Le richieste economiche avanzate dalla madre-agente Veronique Rabiot hanno progressivamente allontanato tutti i club interessati, incluso il Galatasaray, l’ultimo a farsi da parte. Questo spiega perché Rabiot è ancora senza squadra dopo la scadenza del contratto con la Juventus, che aveva tentato di trattenerlo ma si era scontrata con lo stesso problema economico. (Continua a leggere dopo la foto)

È improbabile che ora il Milan migliori l’offerta, anche perché il club rossonero ha un tetto salariale fissato a 7 milioni di euro, lo stesso percepito da Rafael Leao. Rabiot, dal canto suo, punta a cifre più elevate, essendo stato pagato 7 milioni anche durante il suo periodo in bianconero.

Oltre all’aspetto economico, c’è un ulteriore ostacolo che rende difficile la pista Rabiot o l’arrivo di qualsiasi altro rinforzo. Il francese non potrebbe infatti essere utilizzato nella prima fase della Champions League, poiché il regolamento UEFA non permette cambi di giocatori in reparti diversi da quello del portiere. Se due anni fa il Milan ottenne una deroga per sostituire Mike Maignan con Tatarusanu, lo stesso non sarebbe possibile ora con Bennacer, rendendo così ancora più complessa l’ipotesi di un nuovo acquisto.