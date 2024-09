Nations League: la Spagna schiaccia la Svizzera, Ronaldo fa vincere il Portogallo

Calcio. Nations League, i risultato dell’8 Settembre 2024: Ronaldo fa vincere il Portogallo. La UEFA Nations League 2024-2025 è la quarta edizione della competizione calcistica UEFA Nations League. È iniziata il 5 settembre 2024 e si concluderà il 31 marzo 2026. La Spagna è la squadra campione in carica. Nel corso della giornata di ieri, 8 Settembre 2024, sono andate in scena diverse partite che hanno regalato forti emozioni ai tifosi. Cristiano Ronaldo, entrato dalla panchina, ha deciso la partia del suo Portogallo contro la Scozia: il gol del 2-1 è arrivato all’87’ dopo che il ct gli aveva risparmiato il primo tempo. Gol numero 901 della carriera e tre punti ai lusitani. Bruno Fernandes ha festeggiato con un gran gol la sua 600a partita ufficiale in carriera: il suo sinistro da fuori su assist di Leao gli è valso l’1-1. A inizio partita era stato il neo-giocatore del Napoli ed ex Manchester United McTominay a trovare il gol del vantaggio per gli ospiti. (Continua a leggere dopo le foto)

Alla Spagna, invece, sono bastati 10 uomini per battere la Svizzera: l’espulsione di Le Normand al 22′ per una reazione non ha impedito alla Roja di esondare e battere 4-1 la formazione di Amdouni. Gyokeres e Isak hanno dato spettacolo nel 3-0 della Svezia sull’Estonia: doppietta per l’attaccante dello Sporting Lisbona e gol per quello del Newcastle. Tutti i risultati: Croazia-Polonia 1-0 (52′ Modric), Portogallo-Scozia 2-1 (54′ Bruno Fernandes; 7′ McTominay), Danimarca-Serbia 2-0 (36′ Gronbaek, 61′ Poulsen), Svizzera-Spagna 1-4 (41′ Amdouni; 4′ Joselu, 13′ e 77′ Fabian Ruiz, 80′ F. Torres), Slovacchia-Azerbaijan 2-0 (22′ Duda, 26′ Strelec), Svezia-Estonia 3-0 (30′, 44′ Gyokeres, 40′ Isak), Lussemburgo-Bielorussia 0-1 (76′ Gromyko), Bulgaria-Nord Irlanda 1-0 (40′ Despodov) e Gibilterra -Liechtenstein 2-2 (8′ Walker, 97′ Scanlon; 53′ Saglam, 104′ rig. Hasler)