Meteo, tutto ribaltato in 48 ore: le previsioni di Sottocorona – Secondo Paolo Sottocorona, meteorologo del programma “Omnibus”, in onda su La 7, è tempo di tirare fuori dagli armadi maglioni, cappotti e sciarpe. È in arrivo il freddo, ed è bene non farsi cogliere impreparati se non si vuol prendere qualche raffreddore. La situazione cambierà nel giro di quarantotto ore: dovremo dire addio al tempo soleggiato. Di seguito le previsioni dettagliate dei prossimi giorni. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Meteo, sole e temperature in aumento in Italia: ecco quando

Leggi anche: Maltempo, allerta rossa in queste regioni: scuole chiuse e pericolo allagamenti

Meteo, Sottocorona annuncia l’arrivo del freddo: “Cambia tutto in 48 ore”

Il cambio di stagione l’avete fatto? Siete pronti? “Meglio andare a vedere dove sono sciarpe e maglioni perché il freddo arriva”. È questo il consiglio spassionato di Paolo Sottocorona fatto nelle previsioni meteo di martedì 19 novembre per La7. Il meteorologo ha mostrato al pubblico le mappe che indicano come una zona di aria molto fredda è ferma sul Mare del Nord, ma ben presto arriverà sul nostro paese. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Malore al ristorante, portato via in ambulanza: paura per l’allenatore di Serie A

Leggi anche: Meteo, aria gelida verso l’Italia: arriva la neve

Arriva il freddo, ecco le previsioni meteo di Sottocorona

Paolo Sottocorona ha poi illustrato le previsioni del tempo per oggi, martedì 19 novembre 2024: “Un po’ di nuvole e qualche pioggia non particolarmente intensa al di là delle Alpi”, che frenano l’ingresso del maltempo. Qualche precipitazione si nota dalla Toscana poi a scendere giù fino al basso Tirreno. Mercoledì 20 novembre il “peggioramento comincia a farsi sentire al nord con i fenomeni più intensi, poi dall’Appennino settentrionale fino giù al sud soprattutto sul versante tirrenico”, ha chiarito Sottocorona. Per il meteorologo “cominciano a esserci fenomeni molto intensi” sui rilievi alpini.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva