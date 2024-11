Meteo, aria gelida verso l’Italia: arriva la neve

L’Italia si prepara ad affrontare un’ondata di gelo che colpirà l’intero territorio a partire da oggi giovedì 14 novembre. Una nuova massa d’aria artica continentale sta per raggiungere la penisola portando rovesci, temporali e nevicate in Appennino nelle regioni centro-meridionali fino a venerdì.

Aria gelida verso l’Italia: arriva la neve

Secondo le previsioni meteo tra oggi e domani una rapida discesa di un nocciolo di aria polare dalla Svezia scenderà come un ‘proiettile’ lungo tutta la fascia adriatica fino alla Puglia. Alle prime ore del mattino il fronte risulta attivo tra Romagna, Umbria e Marche, con piogge e rovesci che fino ad ora hanno coinvolto più direttamente il Pesarese. L’aria fredda di origine scandinava che spinge il fronte sta determinando anche un abbassamento delle temperature sulle zone interessate, soprattutto in quota, tanto che la neve ha fatto la sua comparsa sull’Appennino settentrionale a partire da quota 1000m circa. Localmente qualche fiocco si vedrà anche a quote inferiori.

