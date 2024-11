Home | Malore al ristorante, portato via in ambulanza: paura per l’allenatore di Serie A

Grande spavento per l’allenatore della Lazio, che ha accusato un malore mentre era a cena con la famiglia a Gubbio. Il CT, all’improvviso si è sentito male, ha avvertito fitte allo stomaco, ed è stato trasportarlo in ospedale con l’ambulanza per fargli tutti gli accertamenti del caso.

Malore al ristorante, portato via in ambulanza

Momenti di apprensione per il tecnico della Lazio Marco Baroni. L’allenatore, dopo il successo di Monza, si era concesso una cena in famiglia in Umbria, all’Osteria Cernicchi a Gubbio a Piazza San Martino, in attesa dell’evento clou della Festa della Cuccagna, cioè la caratteristica gara di arrampicata sul palo cosparso di grasso. (continua dopo la foto)

Secondo quanto riporta il Messaggero, all’improvviso Baroni ha accusato un malore con diverse fitte allo stomaco. La situazione è apparsa subito non rassicurante. Immediato l’intervento dell’ambulanza che lo ha così trasportato nel vicino ospedale di Branca dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti necessari. Controlli del caso per Baroni, che si ripreso dopo qualche ora dal malore ed è stato quindi dimesso dal nosocomio eugubino la sera stessa.

