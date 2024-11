Meteo, quando arriva il freddo in Italia: la data da segnare sul calendario. Le temperature sopra la media e il clima soleggiato che hanno caratterizzato queste giornate di autunno sulla Penisola lasceranno a breve spazio ad un freddo più in linea con una stagione inoltrata. Vediamo nel dettaglio quando succederà per non farsi trovare impreparati. (Continua a leggere dopo la foto…)

Un autunno anomalo, la parola agli esperti di meteo

Secondo quanto riferiscono gli esperti, l’anticiclone che persiste da giorni sull’Italia, continuerà ad essere il protagonista di questa stagione e garantirà sole e temperature elevate anche per la prossima settimana (dal 4 al 10 Novembre). Il tempo resterà stabile su gran parte delle regioni, con valori termici decisamente superiori alla media stagionale.

Tuttavia, un lieve calo termico e i primi segnali dell’avvicinarsi dell’inverno saranno già percepibili. A partire da domani, lunedì 4 novembre, si prevede un abbassamento delle temperature. Deboli correnti orientali torneranno, causando solo qualche addensamento di nubi al nord. Tuttavia, secondo i modelli meteorologici più recenti, il vero cambiamento termico è atteso un po’ più avanti. Vediamo quando. (Continua a leggere dopo la foto…)

Una domenica all'insegna dell'alta pressione che determina una giornata stabile e soleggiata da nord a sud dell'Italia. Da segnalare banchi di nebbia nelle aree pianeggianti del Centro Nord, in sollevamento diurno, e qualche addensamento sparso. Venti moderati da Nord sullo… pic.twitter.com/cSQmbNAyY1 — 3B Meteo (@3BMeteo) November 3, 2024

In arrivo un calo termico: i primi segnali

Domani, lunedì 4 novembre, sperimenteremo una giornata stabile con cielo sereno o poco nuvoloso al Nord, ad eccezione di alcuni banchi di nebbia isolati su Piemonte e Lombardia. Al Centro invece inizieranno a soffiare alcuni venti deboli da Settentrione. Il cielo rimarrà sereno, con qualche nube in più sui settori appenninici e il clima sarà mite durante le ore diurne. Al Sud il cielo inizierà ad annuvolarsi, fino ad essere a tratti coperto, soprattutto sulla Sicilia ionica e sulla bassa Calabria, dove sono possibili brevi piovaschi. Le temperature massime saranno tra 16 e 19 al Nord, tra 18 e 22 al Centro e tra 21 e 24 al Sud.

