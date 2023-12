Caldo a Natale, le previsioni scatenano la furia di Giuliacci: qual è la verità

Meteo Natale. Le festività natalizie sono in dirittura d’arrivo. Si avvicina il 24 dicembre, giorno della vigilia di Natale. Gli italiani sono curiosi di sapere quali saranno le condizioni meteorologiche. C’è chi infatti il 24 esce per un aperitivo e chi invece è in viaggio. Secondo qualcuno a Natale farà caldo, ma il famoso meteorologo Giuliacci smentisce tutti con un video apparso sul suo canale YouTube. (Continua…)

Meteo Natale, farà caldo?

Nei giorni scorsi sono state diffuse alcune notizie in merito ad un’impennata dei termometri durante le festività natalizie. È vero che il clima ormai è impazzito e che c’è il sole anche a dicembre, ma è vero che farà caldo a Natale? Le notizie apparse sul web hanno mandato su tutte le furie il colonnello Mario Giuliacci, che con un video pubblicato sul suo canale YouTube ha spiegato quali saranno le previsioni meteo durante le festività natalizie. (Continua…)

Meteo Natale, le parole di Mario Giuliacci

Con un video pubblicato sul suo canale YouTube, il colonnello Mario Giuliacci smentisce che a Natale farà caldo: “Fa ridere e mi meraviglio di tutto questo. Io credo che sia più ignoranza che bufale. I 15-17° che stiamo avendo al centro-sud, che tra oggi e domani potremmo avere anche al nord, non sono caldo, ma sono temperature di 4-5° al di sopra della media. Infatti per definizione internazionale il caldo si intende in una giornata con temperature superiore ai 25°. 15-17° non sono superiori a 25°. Inoltre secondo i bioclimatologi le temperature ottimali per il nostro corpo sono quelle tra i 18° e i 22°. È si sopra la media questo clima, ma non è temperatura da caldo, piuttosto è temperatura da fresco”. (Continua…)

Meteo Natale, le previsioni

Stando alle previsioni del colonnello Mario Giuliacci, dunque, sarà un Natale sicuramente insolito, ma di certo non farà caldo. Le temperature saranno un po’ più alte rispetto alla media, ma non arriveremo a 25°. Per chi uscirà a fare l’aperitivo, dunque, raccomandiamo di vestirsi pesanti, perchè, nonostante splenda il sole in alcune zone, farà freddo. Per fortuna, però, non sono previste piogge, ma il meteo potrebbe cambiare per la notte di San Silvestro.