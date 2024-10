Home | Meteo, mercoledì da incubo: è allerta in 5 regioni

Nuova allerta meteo per oggi mercoledì 2 ottobre: cinque regioni sono state richiamate per temporali e rischio idraulico e idrogeologico: interessate Valle d’Aosta, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Friuli Venezia Giulia. Attesi pioggia e grandinate.

Allerta gialla in 5 regioni

Ancora maltempo sullo Stivale. Il progressivo approfondimento di un nucleo di aria fredda proveniente dall’Europa centrale verso il nostro Settentrione determinerà, nella giornata di oggi 2 ottobre, una fase di tempo perturbato su parte delle regioni del Nord e sulla Toscana. Per questo, la Protezione civile ha diramato per le prossime ore un avviso di allerta meteo gialla su cinque regioni: stando all’ultimo bollettino aggiornato pubblicato sul sito del Dipartimento, è stata dichiarata allerta meteo gialla per temporali su settori della Valle d’Aosta, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Friuli Venezia Giulia.

