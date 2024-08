Home | Meteo di Ferragosto, molto caldo ma non per tutti: le prime previsioni

Arrivano le previsioni meteo di Agosto con particolare focus sul giorno e sul week end di Ferragosto: qual è la tendenza dei prossimi giorni? Il caldo e l’afa lasceranno la presa o ci accompagneranno tutto il mese? Scopriamo insieme cosa possiamo aspettarci secondo le analisi del Colonnello Giuliacci. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Whatsapp, attenzione alla nuova truffa: ecco come non cascarci

Leggi anche: Terremoto in Italia, ancora un’altra scossa

Agosto, previsioni meteo: “Cosa ci attende”

È iniziato agosto, il mese prediletto dagli italiani per le vacanze, che siano al mare, in pianura o in montagna. Naturalmente per l’organizzazione delle ferie è importante anche avere sott’occhio il quadro meteo. Anche chi invece ha finito le ferie e resterà a casa apprezzerà essere informato su quanto lo aspetta. A fornire previsioni e tendenze, con un focus dedicato al Ferragosto, sono gli esperti di MeteoGiuliacci. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Bimbo cade dal balcone: il tonfo, poi la corsa in ospedale: è grave

Prima decade di agosto: persiste il caldo

Per quanto riguarda la prima decade di agosto, gli esperti indicano che il sole e il caldo continueranno a essere dominanti. Le temperature saranno elevate, ma leggermente inferiori rispetto agli ultimi giorni roventi di luglio. Da quanto riferito dagli esperti di MeteoGiuliacci, non ci sono le condizioni per l’arrivo di fronti perturbati, ed eventuali temporali saranno dovuti solo a un calo della pressione in quota. Questo periodo, tra metà luglio e metà agosto, è tradizionalmente il più stabile e caldo dell’anno e siamo dunque in linea con i consueti andamenti meteo. Vediamo invece i cambiamenti previsti per la seconda decade del mese e, in particolare, per Ferragosto.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva