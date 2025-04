Meteo, che tempo farà a Pasqua e Pasquetta: le previsioni – Meglio non farsi trovare impreparati: per Pasqua e Pasquetta, l’ombrello potrebbe diventare il compagno di viaggio più fedele. Secondo le previsioni dei meteorologi – confermate anche da ilmeteo.it – il mese di aprile sarà caratterizzato da repentini cambiamenti del tempo, con l’arrivo di ondate di freddo tardive direttamente dal Polo Nord. Uno scenario instabile che potrebbe favorire il ritorno di fenomeni meteo estremi, purtroppo sempre più frequenti anche in Italia. Parliamo di temporali violenti, grandinate, nubifragi e persino tornado. (continua a leggere dopo le foto)

Stando alle previsioni, subito dopo la metà di aprile l’anticiclone delle Azzorre dovrebbe spingersi verso nord, fino a lambire le Isole Britanniche e l’Islanda. Un movimento che potrebbe innescare la discesa di masse d’aria fredda, sospinte da correnti polari, dirette verso il bacino del Mediterraneo. Il risultato? Un mix potenzialmente esplosivo: il contrasto con masse d’aria più calde potrebbe dare vita a celle temporalesche particolarmente intense, con il rischio concreto di nubifragi e grandinate. (continua a leggere dopo le foto)

I meteorologi si aspettano che temporali sparsi possano interessare anche le giornate di Pasqua, domenica 20, e Pasquetta, lunedì 21, con un clima “decisamente dinamico in un susseguirsi tra occhiate di sole e improvvisi rovesci, peraltro del tutto tipici di questa stagione”. Il consiglio, come già accennato, è di avere sempre l’ombrello a portata di mano, anche considerando che in questa fase “siamo alla prese con il lato più estremo della primavera, con il passaggio continuo tra fasi soleggiate e calde ed improvvisi acquazzoni”, le precisazioni degli esperti.

