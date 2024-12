Home | Meteo, che tempo farà a Natale: le proiezioni per le feste e Capodanno

Le previsioni meteo per le prossime settimane iniziano a delineare uno scenario piuttosto interessante e, per certi versi, anomalo rispetto agli ultimi inverni miti. Le tendenze dei Centri di Calcolo indicano che, dopo il 20 dicembre, l’Italia sarà interessata da una serie di impulsi freddi e perturbati che potrebbero caratterizzare le festività natalizie e accompagnarci fino a Capodanno. Vediamo nel dettaglio quali sono le proiezioni per le feste 2024.

Che tempo farà a Natale

Secondo le ultime proiezioni, l’inizio dell’inverno potrebbe riservarci un clima più dinamico rispetto agli ultimi anni, con un arrivo di aria fredda e instabile dal Nord Atlantico. Questo flusso freddo inizierà a svilupparsi poco prima di Natale, investendo prima le Isole Britanniche e la Francia, per poi spingersi verso il Mediterraneo attraverso la Porta del Rodano. Questo trasporto di aria fredda e umida comporterà un cambio delle condizioni meteo in Italia, con l’arrivo di piogge e nevicate.

Le previsioni suggeriscono che a Natale il Centro-Nord potrebbe essere particolarmente colpito da un’ondata di maltempo, con piogge e temporali, soprattutto sulle regioni tirreniche. Le montagne, invece, potrebbero vedere abbondanti nevicate, con fiocchi che, in base all’intensità del maltempo, potrebbero scendere anche a quote relativamente basse, specialmente al Nord. Si dovrà comunque attendere qualche giorno per avere maggiori dettagli sull’evoluzione delle correnti fredde e sull’intensità dei fenomeni precipitativi.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva