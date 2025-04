Home | Meteo, brutte notizie per la settimana: è allerta in queste regioni

Si preannuncia una Settimana Santa all’insegna del maltempo estremo, con piogge che potrebbero superare i livelli mensili in appena pochi giorni. Secondo gli esperti, quella in corso potrebbe diventare la settimana più piovosa di tutto aprile 2025, a causa di una serie di perturbazioni atlantiche in rapida successione. Il sistema attualmente in azione è solo il primo: nei prossimi giorni sono attesi nuovi fronti perturbati, che porteranno nubifragi, allagamenti e disagi. (Continua dopo le foto)

Allerta meteo in 10 regioni: pioggia, rischio idrogeologico e vento forte

Secondo 3B Meteo, il maltempo interesserà in particolare il Nord-Ovest, l’Emilia Romagna e le regioni tirreniche centrali, dove si prevedono piogge diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale. Alcune aree, come le Prealpi lombarde e piemontesi, la Toscana, l’Umbria e il Lazio, rischiano di ricevere fino a 80 mm di pioggia in 24 ore, mentre nel Nordest si potrebbero superare i 120 mm. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di oggi, martedì 15 aprile, un’allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico in 10 regioni italiane. Si tratta di: Toscana, Lazio, Umbria, quasi tutta l’Emilia-Romagna, settori di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche, Abruzzo, Molise e parte della Campania. (Continua dopo le foto)

Maltempo da record: la Settimana Santa rischia di diventare la più piovosa di aprile

“Le piogge attese potrebbero superare in pochi giorni l’intera media mensile,” sottolineano i meteorologi, che evidenziano anche il rischio connesso alla fusione della neve per effetto dei venti caldi di Scirocco. L’aumento delle temperature porterà alla fusione accelerata del manto nevoso su Appennini e Alpi, con la possibilità concreta di piene improvvise nei torrenti di montagna. Quanto durerà questa intensa fase di maltempo?

