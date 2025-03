Meteo, arriva il caldo vero. Picchi di 25 gradi in Italia: ecco dove – Le previsioni meteo vedono un’Italia spaccata in due nella settimana che ha da poco preso il via. La perturbazione che lunedì si è spostata sull’Italia del centro-Sud ben presto virerà verso i Balcani, ma da ovest un’altra è già entrata in azione con qualche pioggia al Nord-Ovest, soprattutto in Liguria. Cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime ore? Che week end sarà? (continua a leggere dopo le foto)

Meteo, arriva il caldo vero. Picchi di 25 gradi in Italia: ecco dove

Stando alle previsioni di «3bmeteo» sarà in serata che giungerà la parte più attiva della nuova perturbazione: al Nordest avremo piogge e rovesci e in misura minore anche al Centro e alla Sardegna, mentre sulle Alpi tornerà a nevicare. Al Sud, al contrario, il tempo sarà già migliorato. «3bmeteo» chiarisce che al Nord avremo nubi irregolari specialmente sulla Lombardia e in Emilia con qualche pioggia intermittente, più frequente sul Levante Ligure, dove è atteso anche qualche fenomeno temporalesco. In serata precipitazioni in intensificazione su tutto il Nordovest con rovesci anche temporaleschi in Liguria e in estensione al Triveneto, più deboli in Emilia, assenti in Romagna. Neve sulle Alpi, specie centro-occidentali, dai 1300/1400m.

Al Centro residui rovesci in Abruzzo, in rapido miglioramento in mattinata con ampie schiarite. «3bmeteo» parla di qualche pioggia sull’alta Toscana, in estensione in giornata a Umbria e Marche. Al Sud rovesci anche temporaleschi al mattino su Campania, Lucania e alta Puglia, ma in esaurimento dal pomeriggio con ampie schiarite. La giornata proseguirà in prevalenza soleggiata su tutte le regioni, pur con sterile aumento della nuvolosità in serata. In Sardegna addensamenti e qualche rovescio sul Sassarese, altrove più soleggiato. Temperature in calo al Sud. Ma non è finita qui.

