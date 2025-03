Home | Meteo, è allerta in otto regioni: “Uscire solo in caso di necessità”

Il maltempo continuerà a imperversare su diverse regioni del Centro-Sud anche nella giornata di oggi, venerdì 28 marzo 2025. La Protezione Civile, in collaborazione con le autorità locali, ha prorogato e ampliato l’allerta meteo già in vigore, segnalando condizioni avverse. Forti piogge e temporali sono attesi su 8 regioni, per le quali è scattata l’allerta gialla. (Continua dopo le foto)

Maltempo, scatta l’allerta in 8 regioni

Le regioni maggiormente colpite dal maltempo nelle prossime ore saranno Campania, Sicilia, Calabria, Abruzzo, Molise e Puglia, con particolare intensità lungo le coste tirreniche e adriatiche. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. La Protezione Civile ha diramato per la giornata di venerdì 28 marzo un’allerta gialla sull’intero territorio di Abruzzo, Marche, Molise, Campania, Puglia e Calabria, oltre che su alcuni settori di Umbria e Sicilia. (Continua dopo le foto)

Maltempo, scuole chiuse a Chieti

Il maltempo sta colpendo con particolare intensità la provincia di Chieti. Il sindaco, Diego Ferrara, dopo un confronto con il prefetto Gaetano Cupello, ha firmato un’ordinanza che dispone per oggi la chiusura di tutte le scuole, di ogni ordine e grado. La decisione è stata presa a seguito degli allagamenti e dei disagi alla viabilità, in particolare nella zona dello Scalo, dove diversi sottopassaggi e strade sono stati chiusi. Anche a Bucchianico, il sindaco Renzo Di Lizio ha stabilito la chiusura delle scuole sia per la giornata di oggi, 28 marzo, che per sabato 29 marzo, invitando la cittadinanza alla prudenza e a limitare gli spostamenti allo stretto necessario. Nel comune di San Giovanni Teatino, il primo cittadino Giorgio Di Clemente ha attivato il Centro Operativo Comunale (Coc) e ha raccomandato ai residenti di evitare gli spostamenti non indispensabili, di non utilizzare i sottopassaggi, sia pedonali che veicolari, e di prestare particolare attenzione nelle aree a rischio allagamenti, soprattutto in prossimità di corsi d’acqua. La situazione maltempo è particolarmente critica, soprattutto lungo le coste adriatiche.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva