Maxi incendio in un edificio di 8 piani: persone intrappolate all’interno

Un grande incendio è scoppiato in un edificio commerciale e residenziale di otto piani. Stando alle prime informazioni, diverse persona sarebbero rimaste intrappolate all’interno. Vediamo nel dettaglio una prima ricostruzione dei fatti ad opera degli inquirenti giunti sul lugoo del disastro. (Continua a leggere dopo le foto)

Corea del Sud, incendio in un edificio: i fatti

Un maxi incendio è scoppiato oggi 3 Gennaio 2025 in un edificio commerciale e residenziale di otto piani a Seongnam, a sud di Seul, in Corea del Sud. A dare la notizia, come riportato da Leggo, è stata l’agenzia di stampa sudcoreana Ynt, la quale ha diffuso anche le prime immagini dell’edificio avvolto dal fumo nero. Inoltre sempre la stessa agenzia ha segnalato anche la presenza di diverse persone intrappolate all’interno dello stabile in fiamme.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”