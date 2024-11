Matteo Berrettini, che sorpresa nel nuovo staff: arriva il preparatore del “caso Clostebol”

Matteo Berrettini ha deciso di rinforzare il suo staff con l’arrivo di Umberto Ferrara, l’ex preparatore atletico di Jannik Sinner che era stato licenziato dal numero uno del mondo dopo il caso Clostebol,. Ferrasra torna nel circuito dopo una pausa di tre mesi e si mette al servizio del romano per aiutarlo a ritrovare la condizione fisica ottimale, spesso compromessa da infortuni nei due anni precedenti.

Il rapporto tra Ferrara e Sinner si è concluso ad agosto, in seguito alla vicenda legata alla positività di Sinner al Clostebol, una sostanza proibita che ha fatto finire il tennista altoatesino sotto indagine da parte della Wada. Secondo quanto accertato in seguito, la positività sarebbe stata causata da un contatto accidentale con Trofodermin, uno spray contenente la sostanza proibita, acquistato da Ferrara a Bologna e usato dal fisioterapista Giacomo Naldi per trattare una ferita al dito durante il torneo di Indian Wells.

Ora Berrettini, ex numero 8 del mondo e finalista a Wimbledon nel 2021, cercherà di risolvere le difficoltà fisiche che lo hanno rallentato negli ultimi anni. Dopo aver dovuto affrontare diversi infortuni, che hanno anche influito sulla sua classifica, Berrettini ha iniziato a mostrare segnali di ripresa nel 2024, con la conquista di tre tornei.

Matteo Berrettini e Sonego, al lavoro per tornare in alto

Con l’aggiunta di Ferrara nel suo staff, il romano punta a ritrovare la forma fisica che gli ha permesso di raggiungere i vertici del tennis mondiale. Intanto, anche Lorenzo Sonego sta apportando cambiamenti al suo staff. Il torinese ha scelto come consulente Vincenzo Santopadre, che a sua volta è stato per anni il coach di Matteo Berrettini.

Santopadre avrà il compito di dare supporto a Sonego, che ha vissuto una stagione altalenante e punta a risalire la classifica con un lavoro mirato in vista delle prossime sfide. Con questi cambiamenti, sia Berrettini che Sonego sperano di migliorare le proprie performance fisiche e mentali, per affrontare al meglio una stagione che si preannuncia fondamentale per entrambi.

