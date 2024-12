Matteo Berrettini “attacca” Jannik Sinner ai Tennis Awards: “Ma che cavolo dici?”

Jannik Sinner e Matteo Berrettini hanno guidato l’Italia alla conquista della seconda Coppa Davis, e la loro intesa sembra essere sempre più forte. Ma qualche volta si “punzecchiano” anche fra di loro, anche se in modo sempre simpatico e rispettoso. Così, un momento di autentica comicità ha caratterizzato la serata dei SuperTennis Awards 2024, tenutasi a Milano per celebrare un anno straordinario del tennis italiano.

Chiambretti a Sinner: "Lei ci ha guadagnato col passaggio dallo sci al tennis?"



Berrettini: "Due spicci" pic.twitter.com/dKWvOZv9q7 — Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) December 5, 2024

Protagonisti sul palco, intervistati da Piero Chiambretti, Sinner e Berrettini hanno regalato al pubblico risate e sprazzi della genuina amicizia che li lega. Il siparietto clou è nato quando Chiambretti ha chiesto a Sinner se battere un amico come Berrettini fosse un dispiacere. Con la sua consueta sincerità, Jannik ha risposto: “Sempre”, ricordando di essere in vantaggio per 2-0 negli scontri diretti.

La replica di Berrettini non si è fatta attendere, esplodendo in un “Ma che c…o dici!” che ha scatenato le risate di tutti. Il gesto ironico verso Sinner, come a dire “non solo mi batti, ma fai pure il bravo ragazzo”, ha consolidato il feeling e la complicità tra i due campioni.

L’episodio è stato l’ennesima dimostrazione di quanto Sinner, con la sua positività contagiosa, e Berrettini, con la sua autoironia, rappresentino non siano solo due formidabili campioni sul campo, ma anche due amici capaci di prendersi in giro, regalando ai loro fan vittore, ma anche leggerezza e spontaneità.

