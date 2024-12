Jannik Sinner, il nuovo no a Sanremo infiamma i social: l’intervento a gamba tesa di Bertolucci

Jannik Sinner sempre sotto i riflettori. C’è poco da fare, il numero uno del tennis mondiale ormai è diventato un catalizzatore di attenzione per tutti e tutti lo vogliono. Poi ci pensa la rete a commentare qualsiasi sua decisione e a criticare “a sproposito”, come è nei costumi della modernità che viviamo.

Jannik Sinner 🇮🇹 sulla sua ipotetica presenza a Sanremo:



"Non ci vado, ho cose più importanti da fare" 😅 pic.twitter.com/VpQSzzwU0P — Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) December 4, 2024

Durante una serata leggera come i Supertennis Awards, Piero Chiambretti ha lanciato una proposta scherzosa a Jannik: partecipare come ospite al prossimo Festival di Sanremo. La risposta del tennista, però, è stata altrettanto diretta: “No, ho di meglio da fare”.

Parole che hanno fatto subito il giro del web, tra chi le ha considerate un po’ troppo taglienti e chi le ha applaudite per la loro schiettezza. La risposta di Sinner non ha lasciato indifferenti i fan e gli appassionati. Alcuni l’hanno accusato di essere snob: “Com’è che non si perde un evento di Binaghi e poi snobba Sanremo?”, si legge in rete.

Altri, però, difendono la sua scelta: “Sinner ha il diritto di concentrarsi su ciò che ritiene importante. E il tennis, per lui, viene prima di tutto”. Tra i tanti commenti spicca quello di Paolo Bertolucci, che ha voluto dire la sua sulle polemiche: “Ancora non lo conoscete? Sinner non è un personaggio da show, è un atleta focalizzato”.

Un messaggio che ha trovato il favore di chi ritiene che la decisione del campione sia coerente con il suo percorso. Mentre una parte dei social non ha gradito il rifiuto di Jannik, molti fan lo sostengono senza riserve: “Un ragazzo che sa cosa vuole. Sanremo? Lasciamolo a chi cerca visibilità”. Oppure: “Un altro esempio di come Sinner sappia sempre fare la scelta giusta”. Anche Bertolucci chiude la questione con ironia: “Basta che lo veda lui. Tanto basta”.

