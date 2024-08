Matteo Bassetti rompe il silenzio su Tamberi dopo le Olimpiadi

Altri sport. Matteo Bassetti ha rivolto critiche a Gianmarco Tamberi, il campione di salto in alto che quest’anno non è riuscito a conquistare medaglie alle Olimpiadi di Parigi 2024 a causa di problemi di salute. In un momento già difficile per Tamberi, l’infettivologo genovese ha scelto di utilizzare una foto dell’atleta per sottolineare un concetto medico legato al Covid, scatenando inevitabilmente un’ondata di polemiche. Le reazioni non sono tardate ad arrivare, con dibattiti accesi da entrambe le parti. (Continua a leggere dopo le foto)

Matteo Bassetti contro Tamberi dopo le Olimpiadi

Tutto è iniziato con un post di Matteo Bassetti che ha scritto a corredo dell’immagine di Tamberi in ospedale: “I migliori auguri di pronta guarigione dalla probabile colica renale a Gianmarco Tamberi. Una sola domanda…ma perché un atleta con una colica renale deve mettersi la mascherina come avesse il Covid o altra infezione respiratoria? Chi è che l’ha deciso? Siamo rimasti l’ultimo paese al mondo che obbliga la gente a mettere le mascherine”.

