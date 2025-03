Home | Matrimonio in vista per il campione italiano e la sua lei: l’annuncio commuove i fan

Matrimonio in vista per una delle stelle del calcio italiano. L’annuncio è arrivato direttamente sui social, dove i due futuri sposi hanno condiviso la foto dell’anello che suggella la proposta di nozze.

Matrimonio in vista per il campione italiano

Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle e della Nazionale italiana, nonché campione d’Italia con il Milan nel 2022, ha chiesto la mano della sua storica fidanzata Giulia Pastore, con cui sta insieme da quasi sei anni. Un momento speciale per il classe 2000, che sta vivendo un periodo particolarmente felice sia nella vita privata che in quella professionale.

Dopo aver scontato la squalifica di dieci mesi per calcioscommesse, Tonali è tornato in campo lo scorso agosto, ritrovando rapidamente la forma e contribuendo ai successi del Newcastle. La squadra inglese, con lui titolare fisso, ha raggiunto la finale della Carabao Cup, che si giocherà a Wembley.

Ancora non è stata rivelata la data del matrimonio, né il luogo della cerimonia. Molti tifosi e amici hanno suggerito di celebrarlo in Italia, ma la coppia non ha ancora sciolto le riserve.

