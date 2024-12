Mariotto, futuro incerto a “Ballando”: che ne sarà ora di lui

Ballando con le Stelle sta regalando grosse emozioni al pubblico di Rai 1. L’uscita di scena di Guillermo Mariotto durante la diretta del sabato sera del famoso talent sul ballo ha lasciato tutti quanti senza parole. In molti si sono chiesti che cosa sia successo e finalmente dopo giorni di rumors è stato lo stesso Mariotto a fare luce sull’ingarbugliato mistero. Il giudice, però, ha aperto la strada ad un nuovo enigma. (Continua a leggere dopo le foto)

Mariotto, futuro incerto a “Ballando”: cosa sta succedendo

L’uscita di scena di Guillermo Mariotto dagli studi di Ballando con le Stelle nel pieno della diretta di sabato 30 Novembre 2024 ha lasciato il pubblico di Rai 1 senza parole. Dopo giorni di rumors sul suo addio al talent, Guillermo ha parlato ed ha spiegato di essersene andato all’improvviso per risolvere problemi urgenti di lavoro in un atelier. Lo stilista ha anche aggiunto uno strano: “Se Milly mi rivorrà io ci sarò“. Questa frase ha scatenato nuovi dubbi e in molti sui social hanno ipotizzato che per Mariotto potrebbe arrivare un provvedimento e che il suo posto a Ballando potrebbe non essere più così scontato.

