Mariotto e il fuorionda a “Ballando”: a chi era rivolto veramente

Guillermo Mariotto resta al centro delle polemiche anche per quanto successo durante la puntata di sabato 14 dicembre 2024 di Ballando con le stelle. Dopo l'abbandono dello studio nel bel mezzo della diretta e l'accusa di presunte molestie verso un ballerino della puntata del 30 novembre, il giudice è tornato al centro dell'attenzione per via del fuorionda. Milly Carlucci è intervenuta sulla questione, ma è stato Gabriele Parpiglia a scoprire cosa sarebbe successo realmente.

“Ballando con le stelle”, il fuorionda di Mariotto: cos’è successo

Nuova bufera a Ballando con le stelle. Anche questa volta il protagonista è Guillermo Mariotto. Sabato sera si è reso protagonista di un fuorionda choc. "Che figlia de 'na mig***a", si è sentito dire, infatti, qualche istante prima che Mariotto rientrasse in studio chiamato dalla conduttrice. Il video con tanto di sottotitoli è stato rilanciato da Striscia la Notizia. Valerio Staffelli ha di nuovo raggiunto Mariotto per chiedere spiegazioni. Il giudice di Ballando con le stelle questa volta non si è mostrato davanti alle telecamere. Poi, sono arrivate le parole di Milly Carlucci.

Milly Carlucci sul fuorionda di Mariotto

Poco prima che Guillermo Mariotto entrasse in studio durante la puntata di sabato 14 dicembre, si è sentito un fuorionda in cui sembrava dire: “Figlia de na m***” e qualcuno ha ipotizzato che si stesse riferendo proprio a Milly Carlucci. “L’audio in realtà non è così chiaro e l’espressione, pur scurrile, va contestualizzata. Qui a Roma, per esempio, è detta anche in maniera scherzosa, per indicare una persona molto sul pezzo. In questi giorni esamineremo con calma l’audio per capire meglio. Se sabato Mariotto ci sarà? Dovrebbe. In questi giorni deve andare a Riad, perché è lo stilista della casa reale, ma dovrebbe tornare venerdì, in tempo per la puntata”, ha spiegato la conduttrice a La Stampa. Poi è arrivata una nuova spiegazione, quella di un collaboratore di Mariotto.

