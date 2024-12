Mariotto a rischio in Rai, Milly Carlucci rompe il silenzio

Tiene ancora banco il caso Mariotto e la sua permanenza a Ballando con le Stelle. Il giudice, dopo aver abbandonato lo studio durante la diretta di sabato 30 novembre, ora è accusato di aver toccato le parti intime di un ballerino. Intervistata dal Corriere della Sera, Milly Carlucci ha finalmente parlato chiaro sul futuro dello stilista.

Milly rompe il silenzio

Sabato 30 novembre, durante la diretta di Ballando con le stelle, Mariotto è scappato via senza preavviso lasciando tutti a bocca aperta. Successivamente si venuto a sapere che c’è stato un problema per l’atelier per il quale lavora lo stilista. Un’atra vicenda, avvenuta quasi in simultanea, potrebbe compromettere il futuro del giudice: una palpata a un ballerino da parte di Guglielmo Mariotto, che ha suscitato polemiche, con alcuni, come una parlamentare di Fratelli d’Italia, che hanno parlato addirittura di molestie. Milly Carlucci, intervistata dal Corriere della Sera, ha definito gli episodi gravi e non ha escluso che Mariotto possa essere cacciato.

Nonostante l’affetto che la lega al volto televisivo, “quello che è successo è molto grave”: “Mariotto è Mariotto, pieno di colpi di scena. Però quello che è successo è molto grave: ha abbandonato lo studio di un programma importante di Rai1, non la mia festa di compleanno. Nelle prossime ore dovremo parlare con la Rai e capire che fare” ha dichiarato. Non è chiaro ancora se Guillermo Mariotto tornerà in puntata – nella semifinale del 14 dicembre – ha continuato Milly Carlucci.

