Mario Andretti escluso, con General Motors, dalla F1: la furia dell’ex campione del mondo

Motori. Mario Andretti ha espresso la sua rabbia e disapprovazione riguardo all'esclusione del suo team, con General Motors e Cadillac, decisa da Liberty Media. Il pilota ha usato toni molto duri contro il Circus della F1. Scopriamo insieme le sue parole.

Mario Andretti, la rabbia per l’esclusione del suo team dal mondiale di F1



Mario Andretti ha espresso la sua rabbia e frustrazione per l’esclusione del suo team dal campionato mondiale di Formula 1 2025-26. Il campione del mondo del 1978, insieme a General Motors, aveva proposto la creazione di una nuova scuderia per introdurre il marchio Cadillac nel Circus. Tuttavia, Liberty Media ha respinto l’idea, sostenendo che il team potenziale non avrebbe avuto risorse sufficienti per competere al massimo livello. Questa considerazione ha offeso profondamente Andretti. “Mi sono sentito offeso. Sinceramente non penso che meritassimo un trattamento simile. È un grande investimento nel campionato e sarebbe stato logico immaginare che venisse apprezzato. Anche il valore della F1 aumenterebbe con 11 squadre anziché con 10. Dovrebbero dirci cosa c’è veramente che non va” ha dichiarato ad APnews.com durante la tappa della IndyCar a Long Beach. (Continua a leggere dopo la foto)

Mario Andretti, la reazione alla presunta richiesta fatta da Liberty Media

Mario Andretti ha espresso indignazione per una presunta richiesta di Liberty Media a General Motors per trovare un altro partner al posto dell’ex campione del mondo.Tuttavia, secondo l’ex pilota italo-statunitense, questa richiesta non è stata accettata. “Questa è stata un’altra affermazione offensiva. GM lo ha detto più e più volte: “Andretti o niente”. Nonostante questo, la F1 ha comunque provato a inserire il gruppo. C’è una corrente sotterranea lì che non capisco. Se vorranno sangue, mi troveranno pronto”.