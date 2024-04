F1, qualifiche GP Cina: le due Red Bull in pole, Ferrari lontanissime

Gli appassionati di Formula 1 potranno seguire la GP Cina domani, domenica 21 aprile 2024, a partire dalle ore 9. Nel weekend intanto, i piloti hanno disputato diverse gare sprint ma le vere qualifiche valide per la griglia del GP si sono tenute poche ore fa. Sono due Red Bull ad aggiudicarsi la pole position, mentre le Ferrari partono in salita. (Continua dopo le foto)

F1, qualifiche GP Cina: Verstappen primo in classifica, Ferrari al 6° e 7° posto

Saranno due Red Bull a partire in pole position nel GP Cina di domani: quella di Max Verstappen e quella di Sergio Perez. In seconda fila, ci sarà l’Aston Martin di Fernando Alonso, e la McLaren di Norris. In terza fila ci sarà la Ferrari di Leclerc accanto all’altra McLaren di Piastri. In quarta troveremo la Ferrari di Sainz e la Mercedes di Russell. Una gara che parte in salita per le Ferrari, arrivate al 6° e 7° posto, entrambe con oltre sei decimi di distacco da Max Verstappen, che al momento pare imbattibile. L’olandese della Red Bull, reduce dal trionfo nella Sprint Race, ha chiuso il Q3 in 1’33’’660.

F1, qualifica GF Cina: la classifica completa