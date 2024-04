F1, Sainz verso Audi per il debutto della casa degli anelli nel 2026

F1 – Il mercato della Formula 1 è in fermento e sembrano esserci interessanti novità per quanto riguarda le partnership tra i protagonisti e per le case-madre. (Continua a leggere dopo la foto…)

Si riapre il mercato per le prossime partnership

Per i fan della Formula 1 continuano ad esserci importanti novità. Parallelamente alla stagione in pista che come sempre regala emozioni vanno avanti i giochi di accordi tra gli automobilisti e le case. Solo lo scorso febbraio veniva annunciato il prossimo trasferimento di Lewis Hamilton in Ferrari e anche Red Bull ha fatto un gran parlare di sé. I contratti con i suoi piloti sono in scadenza fine 2024 e ora il mondo della F1 è con il fiato sospeso per sapere cosa accadrà nella prossima stagione. (Continua a leggere dopo la foto…)

I piloti pronti per nuovi accordi

Vista l’incombenza della stagione 2025, alcune delle incognite stanno ora trovando risposta e sia le case che i piloti cominciano ad trovare il loro posto nel quadro. Fernando Alonso si è tolto dai giochi e ha deciso di rinnovare con Aston Martin fino a fine 2026, ma per alcuni altri piloti sembrano esserci importanti cambiamenti. Il consulente di casa Red Bull Helmut Marko, ha fornito un indizio riguardo ad un altro nome: il pilota spagnolo Carlos Sainz che è in uscita dalla Ferrari. Il pilota è tra i protagonisti di questo avvio di stagione e si è fatto notare da diverse case. Ma con chi deciderà di formare una nuova partnership?

