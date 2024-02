Maria De Filippi, il gesto per la figlia di Costanzo davanti a tutti

Ieri sera 20 Febbraio, al Teatro Parioli in seconda serata su Canale 5, è stato trasmesso un eccezionale evento commemorativo intitolato Dedicato a… Maurizio Costanzo. Presentato da Maria De Filippi e Fabio Fazio. Insieme hanno ripercorso la carriera di uno dei pionieri della televisione italiana. Per l’occasione tantissimi volti noti hanno partecipato e sono intervenuti e raccontando aneddoti sul giornalista scomparso il 24 febbraio 2023. In platea, presente anche la figlia di Costanzo, Camilla visibilmente commossa. Per lei, un gesto senza parole della regina del biscione.

Maria De Filippi, il gesto per la figlia di Costanzo

Presentato da Fabio Fazio e Maria De Filippi, uno speciale in memoria di uno dei grandi pionieri della televisione italiana, Maurizio Costanzo. Tantissimi ospiti sono saliti sul palco per ricordare il grande affetto e stima che provavano per l’uomo. Nel prestigioso Teatro Parioli di Roma, durante la serata ribattezzato “Teatro Parioli Costanzo“, dove il giornalista ha condotto per 40 anni uno dei talk show più longevi, il Maurizio Costanzo show.

Il momento dell’intitolazione del Teatro Parioli a Maurizio Costanzo, a fine serata ha segnato un punto di svolta. La decisione di cambiare il nome del teatro simboleggia un riconoscimento dell’immenso contributo di Costanzo al mondo dello spettacolo e della cultura italiana. Al momento dei saluti finali, Maria De Filippi ha compiuto un grande gesto nei confronti della figlia del compianto marito. (continua dopo la foto)

Il gesto di Maria

La figlia di Maurizio Costanzo, Camila, non è riuscita a trattenere le lacrime, quando è stato rivelato il nuovo nome del teatro. Non solo lei, tutti i presenti non sono riusciti a nascondere la commozione. A fine serata, Fazio ha consegnato un mazzo di rose bianche a Maria, che, con la voce rotta, è riuscita a dire solo “grazie”. Successivamente è scesa in platea e si è diretta verso la figlia, in lacrime, del compianto marito. “Vado a portare i fiori a chi si sta commuovendo peggio di me, mi sembra giusto”, ha detto la Queen. Non appena raggiunta Camilla, le due si sono calorosamente abbracciate tra l’applauso di tutti. (continua dopo il video)

Maurizio dal 1973 al 1984 è stato sposato con la giornalista Flaminia Morandi, dalla quale ha avuto Camilla e Saverio, oggi regista cinematografico e di serie televisive. Costanzo e la Morandi si sono poi separati alla fine degli anni settanta. Con Maria si è sposato il 28 agosto 1995, giorno del suo 57° compleanno. Nel 2002 la coppia prese in affido Gabriele, un ragazzo all’epoca di dieci anni, che adotterà poi nel 2004.