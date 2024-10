Maria De Filippi, cosa fa quando nessuno la vede: le sue “mattine segrete”

Classi 1961, Maria De Filippi è una conduttrice televisiva, autrice televisiva e produttrice televisiva italiana.Attiva in televisione dal 1992, la De Filippi ha consolidato la sua notorietà negli anni successivi presentando e producendo diversi format divenuti poi programmi televisivi di punta della rete ammiraglia Mediaset, come Uomini e donne, C’è posta per te, Temptation Island, Tú sí que vales e Amici di Maria De Filippi. Nel 2013 ha fondato la web TV Witty TV, il sito internet e piattaforma social che rimanda ai programmi prodotti dalla società. Ma cosa fa quando è lontana dalle telecamere? Scopriamo insieme come trascorre le sue mattine romane. (Continua a leggere dopo le foto)

Maria De Filippi e le sue “mattine segrete” al maneggio

In molti si chiedono che cosa faccia Maria De Filippi quando è lontana dalla tv. La riposta a questa domanda è arrivata da Chi, che ha immortalato la conduttrice alle prese con la sua morning routine, ovvero con le sue abitudini al mattino. Stando a quanto riportato dal settimanale, Queen Mary si sveglia all’alba e si ritaglia due ore per sé, prima che il telefono cominci a suonare e gli impegni professionali prendano il sopravvento. Durante questa pausa dal piccolo schermo, la conduttrice si reca in un maneggio vicino Roma, dove suo malgrado qualche giorno fa c’erano anche i fotografi del magazine diretto da Alfonso Signorini. Completamente struccata e con una divisa utile all’equitazione, la presentatrice e produttrice sale in sella al suo Overseas, ovvero il suo cavallo, e comincia la sua passeggiata quotidiana in mezzo alla boscaglia romana.

