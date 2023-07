Marco Mazzoli, malore improvviso in diretta: italiani spaventati

Marco Mazzoli malore. Grande spavento per il vincitore della scorsa edizione de “L’Isola dei Famosi” e per i suoi fan. Marco Mazzoli ha accusato un malore mentre era in diretta con Radio 105. L’ex naufrago ha dovuto interrompere bruscamente la sua partecipazione, poi ha spiegato quello che è successo tra le stories di Instagram. (Continua…)

Marco Mazzoli malore in diretta

Durante la puntata de Lo Zoo di 105, Marco Mazzoli ha accusato un malore in diretta . Il vincitore della scorsa edizione de “L’Isola dei Famosi” ha dovuto interrompere bruscamente la sua partecipazione. Dopo un intervallo musicale, infatti, gli altri conduttori della trasmissione hanno spiegato cosa è successo al collega. I fan si sono subito preoccupati per le sue condizioni di salute. Mazzoli è stato costretto a dare spiegazioni sui social attraverso alcune stories. (Continua…)

Marco Mazzoli malore: cos’è successo

Grosso spavento per Marco Mazzoli, costretto a lasciare in anticipo la trasmissione dello Zoo di 105. L’ex naufrago de “L’Isola dei Famosi” ha accusato un malore in diretta e si è dovuto allontanare. Tra le stories di Instagram poi ha spiegato: “Ragazzi scusatemi ma non sono mai stato così male in vita mia. Credo di aver avuto un blocco intestinale, non lo so. Ho mollato la diretta e questo significa che sto davvero male. Avevo una fitta in basso allo stomaco e pensavo fosse un calcolo renale“. (Continua…)

Marco Mazzoli malore: come sta adesso

Dopo l’annuncio sui social, i fan di Marco Mazzoli si sono preoccupati per le sue condizioni di salute. Sempre tra le stories di Instagram, però, il vincitore de “L’Isola dei Famosi” ha spiegato: “Ringrazio tutti quelli che si sono preoccupati. Sto molto meglio ma andrò a fare un controllo. Un dolore così non l’ho mai provato in vita mia. Mi sono spaventato perché non sto quasi mai male. Poi, per mollare la diretta io significa veramente che sto proprio male male. Non è mai successo. Penso sia stato un calcolo renale, adesso speriamo“.