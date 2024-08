Marco e Sara muoiono mentre erano in bici: si erano sposati da poco

Un’automobile ha travolto e ucciso sul colpo una coppia di ciclisti, Marco Torcianti di 47 anni e Sara Ragni di 36 anni. Erano marito e moglie in quanto si erano sposati solo otto mesi fa. L’incidente è avvenuto ieri attorno alle 11:30. (Continua…)

Marco e Sara travolti e uccisi da un auto

Ieri mattina, attorno alle 11:30, una coppia di ciclisti è stata travolta da un auto guidata da un 19enne neopatentato. Il giovane avrebbe invaso l’altra corsia, centrando in pieno i due ciclisti. Per loro non c’è stato nulla da fare: Marco Torcianti e Sara Ragni sarebbero morti sul colpo. Solo otto mesi fa avevano coronato il sogno di unirsi in matrimonio. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)