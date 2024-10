Maradona, Juventus, Totti e Agnelli: l’inchiesta sul dossieraggio tocca anche il calcio

Maradona, Juventus, Totti, Agnelli. i campioni del mondo del 1982. L’inchiesta di Bari sul presunto dossieraggio, che ha già coinvolto numerosi esponenti politici, tocca ora anche il mondo del calcio. Vincenzo Coviello, ex dipendente di Intesa Sanpaolo, è accusato di aver effettuato oltre 6.000 accessi abusivi a conti correnti tra febbraio 2022 e aprile 2024.

Diego Maradona needs to envy this little man? pic.twitter.com/LvFQ7oYgQs