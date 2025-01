Mara Venier e la truffa, l’avvertimento agli italiani: cosa succede

Mara Venier è apparsa sui social nella giornata di oggi, giovedì 2 gennaio 2024, per fare un annuncio molto importante. La famosa conduttrice Tv è andata su tutto le furie perché, per l’ennesima volta, ha dovuto affrontare la stessa situazione spiacevole. Mara Venier ha avvertito i suoi followers della truffa a suo nome. Cos’è successo? (Continua dopo le foto)

Mara Venier, truffa con il suo volto: scatta la denuncia

Mara Venier è andata su tutte le furie quando ha scoperto che il suo volto è stato usato per pubblicizzare dei prodotti. Si tratta infatti di una truffa. Non è una novità: è già successo a lei come anche a molti altri volti noti dello spettacolo. Già lo scorso anno, la presentatrice si era recata dalle forze dell'ordine per una situazione simile. Una nuova truffa a suo nome è stata pubblicizzata online e la conduttrice ha deciso di sporgere denuncia. A cosa bisogna prestare attenzione?

Prodotti dimagranti con il volto di Mara Venier: ma è una truffa

Questa volta a sfruttare la sua familiare immagine è stata una pagina che sponsorizza prodotti per dimagrire. "Le ginocchia non faranno più male e le articolazioni si rigenereranno in 5 notti", il messaggio pubblicitario apparso su un sito, con accanto il volto di Mara Venier, come se fosse la testimonial del miracoloso prodotto. La conduttrice, una volta scoperta la truffa, è passata alle vie legali denunciando gli autori dell'annuncio. Mara Venier ha fatto sapere ai suoi followers l'inganno.

