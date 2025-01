“Abbandona Domenica In”: Mara Venier di stucco, cos’è successo con l’ospite – Momenti di confusione a Domenica In. Mara Venier ha presentato la nuova puntata ieri, domenica 12 gennaio 2025, come al solito. Un imprevisto però ha modificato sostanzialmente la scaletta dello show pomeridiano. Nella prima sezione si è parlato delle affinità dei segni zodiacali dei vip con Paolo Fox. Resasi conto dell’interesse suscitato alla vigilia di Capodanno, la conduttrice ha infatti deciso di rendere le previsioni del noto astrologo un appuntamento fisso per il pubblico di Rai 1. Il primo blocco della trasmissione però è andato ben oltre i tempi previsti. (continua a leggere dopo le foto)

“Domenica In”, ospite lascia lo studio: Mara Venier di stucco

Con il primo tempo, come dicevamo in apertura, Mara Venier ha leggermente sforato e, nel momento in cui sono entrati in studio gli ospiti pronti per l’intervista, la presentatrice veneta si è resa conto che Toni Servillo, che doveva essere lì insieme a Ficarra e Picone, aveva abbandonato lo studio poco prima. I due attori comici sono entrati con lo sguardo dispiaciuto, osservando Mara Venier e cercando di dare una spiegazione alla grande assenza di Servillo. (continua a leggere dopo le foto)

Ficarra e Picone dopo essersi seduti in studio per l’intervista hanno spiegato a Mara Venier il motivo dell’assenza di Toni Servillo. Salvatore ha detto: «Lui era venuto, era qui con noi, ma è dovuto andare via perché aveva un impegno e visto che ci sono stati troppi ritardi sulla scaletta, non poteva rimanere oltre. Ci teneva tantissimo e non mancherà di tornare. Ci sono state incomprensioni di orario. Tra meno di un’ora ha uno spettacolo al Teatro Argentina». La conduttrice ha cercato di capire meglio cosa fosse accaduto: «Pensavo dovesse andare via per le 16:15, invece erano le 15:45. Mo vado a teatro Argentina e lo aspetto all’uscita. Ma era arrabbiato? Speriamo di no».

