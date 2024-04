Home | Non si può morire così: Manuel ci lascia a 23 anni in modo atroce

Un’altra tragedia si è consumata in queste ore sul un luogo di lavoro. Un ragazzo di soli 23 anni è morto in un modo atroce, lasciando un vuoto sia nella sua comunità che nella sua famiglia. L’incidente è avvenuto in un’azienda che produce strutture in metallo e box per cavalli. Scopriamo tutti i dettagli di questa triste storia. (Continua a leggere dopo le foto)

Manuel muore a 23 anni mentre era a lavoro: i fatti

Manuel Cavanna aveva 23 anni ed era un meccanico professionista. Il ragazzo è morto il 19 Aprile 2024 a Montepulciano, in provincia di Siena, mentre lavorava. Era appassionato nel suo lavoro e ben voluto dalla comunità di Cortona, in provincia di Arezzo, dove viveva. Tutti lo descrivono, stando a quanto riportato da Leggo, come un ragazzo pacato ma attivo, soprattutto nel circolo locale. Manuel lascia il babbo Francesco, la mamma Catia, la sorella Chiara che da poco aveva partorito, infatti era appena diventato zio.

