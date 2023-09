Parte male l’avventura di Roberto Mancini sulla panchina dell’Arabia Saudita. L’ex tecnico azzurro infatti ha rimediato una sconfitta per 3-1 contro il Costa Rica nell’amichevole disputatasi al St. James’ Park di Newcastle. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

L’esordio di Roberto Mancini come allenatore dell’Arabia Saudita si è rivelato difficile. La sua squadra è stata sconfitta 3-1 dal Costa Rica in una partita amichevole tenutasi a St. James’ Park di Newcastle. La nazionale saudita ha subito un duro colpo dopo soli 12 minuti di gioco, quando Francisco Calvo, difensore del Konyaspor in Turchia, ha segnato di testa su calcio di punizione, portando in vantaggio il Costa Rica. Il secondo gol è arrivato al 32′ grazie a Manfred Ugalde, attaccante del Twente, che ha nuovamente segnato di testa.

Nel secondo tempo, Roberto Mancini ha visto un segnale di speranza quando l’Arabia Saudita ha ridotto lo svantaggio grazie a Al Bulayhi al minuto 68′. Tuttavia, le speranze di rimonta sono state spente nel finale, al minuto 89′, quando il Costa Rica ha chiuso definitivamente la partita segnando il terzo gol, portando il punteggio a 3-1 con una rete realizzata da Leal. Quindi, c’è ancora molto lavoro da fare per Roberto Mancini, che martedì 12 settembre guiderà la sua nazionale in un’altra partita amichevole contro la Corea del Sud