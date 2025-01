Maltempo in Italia, allerta rossa e scuole chiuse: “Cittadini si spostino solo se necessario”

Una nuova ondata di maltempo tornerà a colpire l’Italia nelle prossime ore. Vento, pioggia e neve metteranno in ginocchio diverse regioni soprattutto del Sud, dove la Protezione civile ha emesso una allerta meteo rossa e arancione. Vediamo nel dettaglio che cosa accadrà nel nostro Paese nelle prossime ore. (Continua a leggere dopo le foto)

Maltempo in Italia, allerta rossa e scuole chiuse in diverse regioni

Nella giornta di oggi, 17 Gennaio 2025, il maltempo tornerà a colpire ltalia con forti piogge e venti per tutto il weekend. Nello specifico saranno maggiormente colpite diverse regioni del Sud-Italia, tra cui Sicilia e Calabria, dove la Protezione civile ha emesso un’allerta meteo rossa. In Sardegna invece è in vigore un’allerta arancione. Molte scuole rimarranno chiuse a causa del maltempo e i sindaci hanno invitato i loro cittadini a rimare in casa e di muoversi solo se strettamente necessario.

