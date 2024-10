Varie. Maltempo, giovedì da incubo: nubifragi, allagamenti e grandine – Frane, allagamenti, treni bloccati e voli deviati: il maltempo sta causando disagi significativi in diverse regioni settentrionali e centrali dell’Italia. A partire da oggi, giovedì 17 ottobre, le condizioni meteorologiche avverse sono previste per protrarsi nei prossimi cinque giorni, con piogge intense accompagnate da fulmini, grandinate e forti raffiche di vento che colpiranno Toscana, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Liguria.

A Milano è stata emessa un’allerta meteo gialla, con particolare attenzione al rischio di esondazione dei fiumi Seveso e Lambro, oltre che dei sottopassi. Le autorità locali hanno raccomandato ai cittadini di evitare di sostare nelle vicinanze di alberi e strutture di cantieri, dehors e tende durante l’allerta. Inoltre, molte scuole nelle province di Genova, Savona e La Spezia resteranno chiuse per precauzione. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Arriva il ciclone polare sull’Italia: dove e quando colpirà

Leggi anche: Schianto in galleria, traffico paralizzato in autostrada

Maltempo, giovedì da incubo per il Nord Italia

Ieri, il maltempo ha colpito severamente la Liguria, interessando in particolare il Savonese e lo Spezzino, con previsioni di estensione del maltempo anche in Lombardia, Toscana ed Emilia Romagna. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che attualmente si trova a Bruxelles per partecipare al vertice tra Ue e Paesi del Golfo e al Consiglio europeo, sta monitorando la situazione con grande apprensione. La premier ha contattato telefonicamente il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, e il capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, richiedendo di rimanere costantemente informata sugli sviluppi.

Per il momento, la Liguria sta pagando il prezzo dei temporali, che hanno provocato l’innalzamento dei fiumi e smottamenti del terreno. A Celle Ligure, l’allerta ha costretto il sindaco Marco Beltrame a decidere di “far rimanere gli studenti al primo piano delle scuole fino a nuovo ordine”.

“Facciamo finta di essere in allerta rossa perché la situazione è abbastanza grave”, ha spiegato il primo cittadino, riferendosi all’allerta meteo gialla emessa dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure. “Il torrente Ghiare preoccupa e una grossa frana è caduta sull’Aurelia.” Dopo diverse ore di apprensione, i bambini sono stati riportati a casa sani e salvi, appena l’intensità delle piogge è diminuita. Le forti precipitazioni di ieri hanno causato l’esondazione del fiume Bormida nel savonese. (Continua a leggere dopo le foto)

Situazione complicata per autostrade e treni

La circolazione ferroviaria è stata interrotta tra Loano e Pietra Ligure, mentre due voli diretti a Genova sono stati deviati verso Pisa e Torino. Diverse strade nella provincia di Savona, tra cui l’Aurelia a Celle e la strada del Colle di Cadibona (riaperta e poi nuovamente chiusa), sono state chiuse a causa di allagamenti e alberi caduti. Inoltre, l’autostrada A10 Genova-Ventimiglia ha subito un’interruzione di circa un’ora tra Varazze e Arenzano in direzione Genova a causa di allagamenti. Una coda di 14 chilometri si è formata sull’A10 tra Albenga e Feglino, aggravata dal forte acquazzone che ha colpito la zona.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva