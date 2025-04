Maltempo, è allerta in Italia: quali sono le regioni a rischio – Maltempo in arrivo: una nuova perturbazione è in procinto di attraversare l’Italia, portando con sé un deciso peggioramento delle condizioni meteo a partire da oggi, lunedì 14 aprile 2025. Il Centro e alcune aree del Nord saranno le zone più colpite, con piogge diffuse, temporali localmente intensi e un generale quadro di instabilità destinato a protrarsi nei prossimi giorni. (continua a leggere dopo le foto)

Maltempo, è allerta in Italia: quali sono le regioni a rischio

La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo di livello giallo per rischio idrogeologico e temporali in diverse regioni del Centro Italia: Lazio, Toscana, Umbria e Abruzzo sono attualmente sotto osservazione. Le autorità raccomandano massima prudenza, soprattutto nelle aree già soggette a fenomeni di dissesto idrogeologico, come colline, pendii e zone prossime a corsi d’acqua o sottopassi urbani. Secondo le previsioni aggiornate fornite da 3bMeteo, la settimana sarà contraddistinta da una spiccata variabilità atmosferica. Non si tratterà, infatti, di un episodio isolato: si prevede una sequenza di giornate instabili, con alternanza tra schiarite e rovesci improvvisi, tipica della stagione primaverile. Le temperature, almeno per il momento, non subiranno forti oscillazioni, mantenendosi in linea con le medie stagionali, anche grazie a un flusso zonale che riporterà piogge nella norma al Centro-Nord e superiori alla norma al Sud. (continua a leggere dopo le foto)

Le regioni a rischio: allerta in Italia

Lazio – L’allerta gialla riguarda gran parte del territorio regionale, con particolare attenzione alle province di Roma, Rieti e Viterbo. Le precipitazioni più intense sono attese tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio. Non si esclude il rischio di nubifragi localizzati, accompagnati da forti raffiche di vento. La Protezione Civile invita a evitare gli spostamenti non strettamente necessari e a non sostare nei pressi di corsi d’acqua, zone depresse o alberature instabili.

Toscana – Anche qui le piogge saranno diffuse, soprattutto nelle aree interne e montuose. L’allerta riguarda in particolare le province di Grosseto, Siena e Arezzo. La combinazione tra terreno saturo e precipitazioni intense potrebbe favorire episodi di smottamento e piccole frane, soprattutto nelle zone già colpite da fenomeni analoghi in passato. Si raccomanda attenzione nei centri collinari e lungo le strade secondarie di montagna.

Abruzzo – La situazione è delicata nelle province di L’Aquila e Teramo, dove si attendono temporali sparsi, in qualche caso associati a grandinate. L’allerta riguarda anche alcune aree costiere, dove il peggioramento sarà meno marcato ma comunque degno di nota. Le autorità locali consigliano ai cittadini di evitare escursioni e attività all’aperto nelle ore centrali della giornata.

Umbria – Nelle province di Perugia e Terni sono previsti rovesci a carattere temporalesco a partire dal primo pomeriggio. Le precipitazioni potrebbero risultare localmente intense. Anche in questo caso, si raccomanda di non sostare in prossimità di alberi o oggetti instabili, per via delle raffiche di vento previste.

