Maltempo, bomba d’acqua sulla città: le immagini impressionano

Un violento temporale si è abbattuto su Firenze nella mattina di oggi, martedì 28 gennaio, causando numerosi disagi in città. Pochi minuti prima delle 8, una tempesta di pioggia e vento ha colpito la zona, con particolari criticità in via Romana, dove i tombini non hanno retto al flusso d’acqua, trasformando la strada in un fiume marrone.

Bomba d’acqua sulla città

La sala operativa della Regione Toscana aveva diramato un’allerta gialla per rischio idrogeologico valida fino alle 14 di martedì 28 gennaio sull’area della Toscana nord-occidentale. Era stata emessa inoltre un’allerta arancione per rischio idraulico sul reticolo principale in Lunigiana, in vigore dalla mezzanotte alle 14. L’allerta gialla è stata estesa anche per mareggiate sulla costa centro-settentrionale e nell’Arcipelago Toscano fino alla mezzanotte, e per vento forte su costa centro-settentrionale, Alto Mugello e Valtiberina per tutta la giornata.

