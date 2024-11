Malore durante il match di Sinner, il campione ferma tutto

Durante la giornata di ieri, domenica 10 novembre 2024, Jannik Sinner ha sfidato Alex De Minaur alle Nitto Atp Finals di Torino. Ad un certo punto della partita, quando l’alto atesino era in netto vantaggio sull’avversario, il match si è fermato. Sia Sinner che De Minaur si sono rivolti alla tribuna a causa di uno spettatore che ha avuto un malore. Cos’è successo? (Continua dopo le foto)

ATP Finals, uno spettatore si sente male: Sinner ferma il match

Ad un certo punto della partita di Jannik Sinner e Alex De Minaur, uno spettatore che stava seguendo i tennisti dalle tribune, ha avuto un malore. Il malore accusato dall’uomo ha fatto sospendere momentaneamente la partita per permettere ai sanitari di soccorrerlo e verificare che si fosse ripreso. E in quel momento l’attenzione si è spostata dal campo alle tribune. Anche Sinner si è fermato, seguendo l’evolversi della vicenda con un pizzico di apprensione. Non solo, il tennista italiano ha anche voluto contribuire. (Continua dopo le foto)

Jannik Sinner aiuta i soccorritori

Sinner non solo ha seguito con apprensione la vicenda, ma è corso subito a prendere una bottiglietta d’acqua e l’ha data allo staff medico-sanitario che si è occupato del paziente. Poi, è rimasto in attesa, con lo sguardo fisso verso il malcapitato. Dopo l’intervento dei soccorritori, il match è potuto riprendere. Per fortuna lo spettatore che si è sentito male durante il match di Jannik Sinner ora sta bene. Poi, il tennista numero 1 al mondo ha battuto De Minaur.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva