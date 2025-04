Malore dopo la messa di Pasqua, paura in chiesa

Una messa di Pasqua che si è trasformata in un momento di grande apprensione. Al termine della celebrazione nella chiesa di Santa Maria del Carmine a Pavia, un malore improvviso ha colpito una persona molto amata dalla comunità locale. Il sacerdote, che aveva appena concluso la funzione e distribuito le tradizionali uova di Pasqua ai bambini presenti, è stato colpito da un grave malore, facendo scattare immediatamente i soccorsi. (Continua a leggere dopo la foto…)

L’Imprevisto dopo la messa di Pasqua

Mentre i fedeli lasciavano la chiesa, l'atmosfera di serenità e gioia per la Pasqua è stata bruscamente interrotta da un'improvvisa emergenza. Una persona, di punto in bianco, ha accusato un malore proprio al termine della messa. La scena ha subito suscitato preoccupazione tra i parrocchiani, che hanno immediatamente cercato aiuto, allertando il servizio d'emergenza. In pochi minuti, l'intervento del 118 è stato tempestivo, con un'ambulanza che si è precipitata nella zona centrale di Pavia per soccorrere la persona colpita, portandola al vicino Policlinico San Matteo.

La Reazione della comunità di Santa Maria del Carmine

L’intervento del personale medico ha permesso di stabilizzare il malcapitato, ma l’incidente ha destato forte preoccupazione tra i membri della parrocchia di Santa Maria del Carmine. La chiesa, sempre molto frequentata dai fedeli, ha visto numerosi messaggi di solidarietà e preghiera immediatamente diffondersi tra coloro che avevano assistito alla messa. Il gesto simbolico delle uova di Pasqua, donato con affetto ai più piccoli, sembrava preludere a una giornata di pace, ma l’improvviso malore ha fatto trasformare quella tranquillità in un’immediata mobilitazione.

