Lutto nella musica, addio a una vera leggenda: la malattia se l’è portato via

Un celebre batterista, noto per il suo ruolo fondamentale in una delle band più iconiche della scena new wave, è scomparso all’età di 70 anni dopo una battaglia privata contro il cancro. La notizia ha scosso il mondo della musica, lasciando un vuoto incolmabile tra fan e colleghi.

Gli esordi e l’ingresso nella band

Nato il 24 novembre 1954 a Bayonne, New Jersey, ci lascia Clem Burke. Il musicista ha iniziato a suonare la batteria all’età di 14 anni. La sua carriera ha preso una svolta decisiva nel 1975, quando ha risposto a un annuncio sul Village Voice, entrando a far parte di una band emergente che avrebbe presto cambiato il panorama musicale mondiale. Con il suo ingresso, la formazione ha consolidato il proprio sound, spaziando tra vari generi e conquistando un vasto pubblico.

